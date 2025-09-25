Haberler

Osman Menekşe: Bisiklet Yaz Kış Kullanılabilir

Osman Menekşe: Bisiklet Yaz Kış Kullanılabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bisiklet tamircisi Osman Menekşe, yağışlı havalarda bisiklet sürmenin mümkün olduğunu ve bisikletin her mevsim kullanılabileceğini belirtti. Çamurluk ve zırhlı lastik önerileriyle kış aylarında da bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, yaz mevsimi bitse de çamurluk ve zırhlı lastik kullanarak sürüşe devam edilebileceğini söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düştü. Önümüzdeki günlerde etkili olabilecek muhtemel yağışlarla birlikte şehir içerisinde bisiklet kullanımının azalması beklenirken, tamirci Osman Menekşe bazı değerlendirmelerde bulundu. Bisikletin sezonluk olmadığını ve her mevsimde kullanılabileceğini düşünen Menekşe, özellikle yağışlı dönemlerde çamurluk ve zırhlı lastik takılabileceğini ifade etti.

"Bence bisiklet yaz-kış kullanılabilir"

Konuyla ilgili düşüncelerini belirten Osman Menekşe, "Bisiklet sezonluk değil, ömür boyu yapılan bir uğraştır. Bisiklette amaç nedir? Zaman kazanmaktır. 'Ben 6 ay zaman kazanmayacağım' mı diyeceksin? Hayır. Zamanın bir daha geri gelmeyeceğini bilmek lazım. Giden zaman gidiyor, bir daha gelmiyor. O yüzden bisiklet sürülebilir. Eski kış mevsimi, yağışlar kalmadı zaten. Bisiklete çamurluk takınca idare eder, bir problem olmaz. Bence yaz-kış kullanılabilir. Diken ve çivi batmayan zırhlı lastikler var. Onları tavsiye ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Şara'nın dikkat çeken BM konuşması böyle hazırlanmış
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkar çıkmaz telefona sarıldı: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.