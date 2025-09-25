Osman Menekşe: Bisiklet Yaz Kış Kullanılabilir

Eskişehir'de bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, yaz mevsimi bitse de çamurluk ve zırhlı lastik kullanarak sürüşe devam edilebileceğini söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düştü. Önümüzdeki günlerde etkili olabilecek muhtemel yağışlarla birlikte şehir içerisinde bisiklet kullanımının azalması beklenirken, tamirci Osman Menekşe bazı değerlendirmelerde bulundu. Bisikletin sezonluk olmadığını ve her mevsimde kullanılabileceğini düşünen Menekşe, özellikle yağışlı dönemlerde çamurluk ve zırhlı lastik takılabileceğini ifade etti.

"Bence bisiklet yaz-kış kullanılabilir"

Konuyla ilgili düşüncelerini belirten Osman Menekşe, "Bisiklet sezonluk değil, ömür boyu yapılan bir uğraştır. Bisiklette amaç nedir? Zaman kazanmaktır. 'Ben 6 ay zaman kazanmayacağım' mı diyeceksin? Hayır. Zamanın bir daha geri gelmeyeceğini bilmek lazım. Giden zaman gidiyor, bir daha gelmiyor. O yüzden bisiklet sürülebilir. Eski kış mevsimi, yağışlar kalmadı zaten. Bisiklete çamurluk takınca idare eder, bir problem olmaz. Bence yaz-kış kullanılabilir. Diken ve çivi batmayan zırhlı lastikler var. Onları tavsiye ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR