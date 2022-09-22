Osman Çaneri kabri başında anıldı Yerel Haberler Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı. Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri kabri başında anıldı. 23 Eylül Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri'nin, Atatürk Şehir Meydanında bulunan büstüne Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından Osman Çaneri'nin torunlarına plaket takdim edildi. Daha sonra Fabrika Mezarlığında bulunan Osman Çaneri'nin kabri başında dualar edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Eylül Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Osman Çaneri kabri başında anıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.