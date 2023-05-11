Oslo'dan Gazipaşa'ya uçuşlar başladı

Gazipaşa Havalimanı'na Oslo'dan ilk uçuşunu gerçekleştiren Norwegian Air Havayolu'na ait uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere karanfil verilirken, mürettebat için ise pasta kesildi.

Norveç'in başkenti Oslo'dan Gazipaşa'ya ilk kez uçuş gerçekleştiren ve 156 Norveçli turisti taşıyan Norwegian Air Havayolu'na ait uçak, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda törenle karşılandı. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları tarafından su takıyla karşılama yapıldı. Uçaktan inen turistlere karşılama protokolü tarafından karanfiller verilirken, havalimanı yetkilileri tarafından uçakta bulunan pilotlar kabin görevlileri için pasta kesildi. Kesilen pasta, görevliler tarafından pilot ve personele ikram edildi.

Öte yandan, aynı gün gerçekleşen devam seferini yapan Norwegian Air Havayolu'na ait bir diğer uçak ise 131 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, yaz sezonu boyunca Gazipaşa ile Oslo arasında karşılık uçuşların yapılacağı belirtilerek, "Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Norwegian Air'in Oslo'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. Norwegian Air, sezon boyunca Oslo ve Gazipaşa-Alanya arası karşılıklı direkt uçuş gerçekleştirecek" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA