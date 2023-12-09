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OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Filiz; 'Ar-Ge yatırım teşviki ülkemizin büyümesi için çok önemli'

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, 'Sanayi Bakanımızın açıkladığı Ar-Ge yatırım teşvikleri, ülkemizin üretim, ihracat ve istihdama dayalı büyümesi için bunlar çok önemli' dedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Filiz; "Ar-Ge yatırım teşviki ülkemizin büyümesi için çok önemli"

DENİZLİ - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz, "Sanayi Bakanımızın açıkladığı Ar-Ge yatırım teşvikleri, ülkemizin üretim, ihracat ve istihdama dayalı büyümesi için bunlar çok önemli" dedi.

OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması

OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması ödül töreni, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Kocaeli'nde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törene Denizli'yi temsilen OSB Başkanvekili ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz ve OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş katıldı.

Ödül törenine katılan Denizli OSB Başkan Vekili ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı Ar-Ge yatırım teşvikinin Türkiye'nin büyümesi için önemli olduğunu söyledi. Programda 11 farklı kategorideki 116 firmaya başarılı çalışmaları dolayısıyla plaket verildi. Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin ileride Silikon Vadisi olacağını söyleyen Necip Filiz, "Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren birçok firmanın yaklaşık 10 dalda ödül töreni vardı. En çok Ar-Ge çalışması yapan, en çok kadın istihdam eden ve aynı zamanda en çok ihracat yapan gibi birçok kategoride ödüller dağıtıldı. Biz bu firmalarımızı tebrik ediyoruz. OSBİK yönetim kurulu olarak hem programa iştirak ettik hem de ödül alacak firmalarımızın yanında olmak için buradayız. Sanayi Bakanımızın açıkladığı çok güzel teknolojik yatırımlar konusunda Ar-Ge yatırım teşvikleri oldu. İnşallah ülkemizin üretim, ihracat ve istihdama dayalı büyümesi için bunlar çok önemli" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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