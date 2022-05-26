OSB yönetiminden toplu istifa - Haberler

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, toplu istifasını verdi.

Yönetim kurulu üyeleri tarafından istifa dilekçesinde, "Kayseri Osb'de yeni bir güven ortamının oluşması adına bugüne kadar yürütmekte olduğumuz yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelikleri görevlerimiz ile bu görevlerden kaynaklı yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği dahil olmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki tüm görevlerimizden her birimiz adına ayrı ayrı 26.05.2022 tarihi itibariyle istifa ettiğimizi bildiririz" ifadelerine yer verildi.

İstifa dilekçesini veren isimler ise şu şekilde:

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hacıbey Emre Erkahyaoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Beydilli, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan Elcuman, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Levent Somtaş, Kayseri OSB Denetim Kurulu Üyesi Ali İstanbulluoğlu, Kayseri OSB Denetim Kurulu Yedek Üyesi İsmail Işık, Kayseri OSB Denetim Kurulu Yedek Üyesi Selçuk Sancak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel