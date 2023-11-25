OSB Yönetimi 24 Kasım'da Öğretmenlerle buluştu

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve OSB Kreşi idareci ve öğretmenleri ile Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Erturhan, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gümüşoğlu ve OSB Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Şakir Özmen katıldı.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte etkinliğin yapıldığı salonda bulunan masaları tek tek ziyaret ederek, geceye katılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Geleceğimizin öğretmenler tarafından şekillendirildiğini ifade eden Başkan Cengiz Şimşek, özverili ve fedakarca görev yapan öğretmenlere teşekkür etti. OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü ve yöneticilerine çiçek takdiminde bulunduktan sonra birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü pastasını kestiler.

"Eğitim yatırımlarına öncelik veriyoruz"

Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Temsilcisi Mehmet Şakir Özmen de gecede yaptığı konuşmada, eğitimin toplum kalkınmasındaki önemine dikkat çekti. Özmen, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak ülkemizin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunun bilinciyle insana, bilgiye ve eğitim yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz içerisinde yer alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve OSB Kreşimiz ile bugün Türkiye'ye örnek olacak bir eğitim modeli ile Sanayimize hizmet veriyoruz" dedi.

"Nitelikli ve kalifiye eleman yetiştiriyoruz"

Özmen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep OSB olarak vizyonumuz; sürdürülebilir, yenilikçi, rekabetçi ve katma değere sahip bir sanayi bölgesi olmaktır. Yakın tarihte hayata geçireceğimiz Lisemizin Atölye Binası Projesi ile öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sanayi sektörünü daha yakından tanımalarını sağlamayı ve sanayi sektörünün en önemli sorunu olan nitelikli, kalifiye ara eleman ihtiyacını kapatmayı hedefliyoruz. Değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bilgiyle donatırken; onları vicdanlı ve ahlaklı olarak da yetiştirmeliyiz. Onlara örnek ve model olmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizi; vatan, millet ve bayrak sevgisini vermeliyiz. Bu duygularla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım."

Gecede Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Fatih Ağcabay da, yaptığı konuşma ile Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerine, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP