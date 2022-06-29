OSB'den asfalt atağı

Kent ekonomisinin bel kemiği konumundaki Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt çalışması yapıldı. Son bir kaç gün içinde 875 ton asfalt döküldüğünü belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bölge Müdürlüğünün yaptığı bahar temizliğinin ardından, tüm yollar bakım ve onarıma alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kısa süre içinde organize sanayiye 875 ton asfalt döküldü. Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik işaret ve yol çizgilerinin yapılacağı belirtilirken, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Başkan Urkuç, "Yaz dönemiyle birlikte alt yapı çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Bölgemizin neredeyse tamamında yol çalışması başlattık ve kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu noktada sanayicilerimizden bir kez daha desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel