OSB arsa satacak Yerel Haberler Mülkiyeti Kayseri OSB'ye ait olan sanayi parseli arsası, açık teklif ihale usulü satılacak. Mülkiyeti Kayseri Osb'ye ait olan sanayi parseli arsası, açık teklif ihale usulü satılacak. Mülkiyeti Kayseri Osb'ye ait olan 'sanayi parseli' arsası, yüzde 25 peşin ve 12 ay eşit taksitlerle ihaleye sunulacak. Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda 23 Eylül Cuma günü saat 14.30'da yapılacak ihaleye son başvur tarihi, 22 Eylül Perşembe günü saat 16.00 olarak bildirildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kayseri Eylül OSB Yerel Haberler

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