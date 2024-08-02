Örümcek Adamlar Çeşme'ye gelerek Ilıca Plajı'nda denize girdi

Karavanlarıyla Türkiye'yi dolaşan fenomen Örümcek Adamlar; Çeşme'ye gelerek, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda denize girdiler. Tatilcilerin ve çocukların ilgisini çeken Örümcek Adamlar, sporu ve yüzmeyi teşvik etmek amacında olduklarını belirttiler.

Karavanlarıyla Türkiye'yi dolaşan ve 2 yılda 35 ili ziyaret eden Ayaz Koç ve Yunus Ezgin, Örümcek Adam kostümleriyle vatandaşların ilgisini çekerken, doğa ve hayvan sevgisi, çevre bilinci ile ilgili de mesajlar vermeye çalışıyorlar. Fenomen Örümcek Adamlar Türkiye'yi dolaşırken, güzel projelerle, sosyal sorumluluk mesajlarıyla insanlarla buluşmaya devam edeceklerini açıkladılar.

Çeşme'ye de gelen fenomen Örümcek Adamlar, ünlü Ilıca Plajı'nı da ziyaret ettiler. Ilıca Plajı'nda tatilcilerin ve çocukların büyük ilgisi ile karşılaşırken, birçok çocuk ve tatilci ile fotoğraf da çekildiler.

Ilıca Plajı'nda renkli görüntülere neden olan Örümcek Adamlar, sporu ve yüzmeyi teşvik etmek amacında olduklarını belirterek, "Marketlerden mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokak hayvanları bizim canımız. Ormanlara, sokaklara çöp atmayın, denizi kirletmeyin diyoruz. Örümcek Adamlar olarak Türkiye'yi dolaşırken, güzel projelerle, sosyal sorumluluk mesajlarımızla insanlarla buluşmaya devam edeceğiz. Ayrıca sosyal medyada içerikler üretiyoruz" dediler.

Örümcek Adamlar, kostümleri ile denize girmelerinin ardından Ilıca Plajı'ndan ayrıldılar. - İZMİR