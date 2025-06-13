Ortaokul Öğrencilerinin Atık Malzemelerden Yaptığı Tasarımlar Sergilendi

Ortaokul öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı tasarımlar büyük ilgi gördü

KASTAMONU - Kastamonu'da ortaokul öğrencileri tarafından atık malzemelerden yapılan tablolar ve çeşitli ürünlerin sergilendiği sergi yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'da Atabey İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından bir yıl boyunca yapılan tablolar ve çeşitli ürünler açılan sergide beğeniye sunuldu. Okulda gerçekleştirilen sergide veliler ve öğretmenler, öğrencilerden yaptıkları tablo ve materyaller hakkında bilgi aldı. Sergide, öğrenciler tarafından atık malzemelerde yapılan tablolar büyük beğeni topladı.

Sergiyle ilgili bilgi veren Atabey İmam Hatip Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Aynur Bilgin, "Burada öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaları sergiledik. Çalışmalarımızda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sıfır atık projesi kapsamında ülkemizde yapılan çalışmaları görüyoruz. Bizde bu çalışmalara destek vermek amacıyla özellikle atık olan kağıtlardan yararlanarak tablolar meydana getirdik. Yine aynı zamanda küçük elektronik projelerimizde mevcut, teknoloji alanında çocuklarımızı desteklemeye çalışıyoruz, hazırladığımız bu güzel projelerle yine güzel materyaller ortaya çıktı" diye konuştu.

Atabey İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Erol Çangır ise, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir yıl boyunca görsel sanatlar ile teknoloji ve tasarım derslerinde hazırlamış oldukları eserlerin yer aldığı sergimizi gerçekleştirdik. Serginin ortaya çıkmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Teknoloji ve tasarım dersiyle ilgili öğrencilerimizin yapmış oldukları maketler yer alıyor, bunlar ekskavatör, rüzgar değirmeni ve bunun gibi çeşitli maketler bulunuyor. Ayrıca geriş dönüşümden hazırlamış oldukları tablolar yer alıyor. Bunları sergilediler, yine resim ve hat sanatı gibi yazım çalışmaları bulunuyor. Öğrencilerimizin bir yıl boyunca atölyelerimizde yapmış oldukları eserleri bugün burada sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.