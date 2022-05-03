Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

Bilecik Edebali Ortaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Bilecik Edebali Ortaokulu Müdürü Mustafa Ejder, Müdürü Yardımcısı Gülay Sandal ve öğrencilerden oluşan heyet İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti. Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, öğretmen ve öğrencileri kapıda karşılarken, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sırasıyla makama oturarak hatıra fotoğrafı minikler, güzle bir gün geçirmiş oldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel