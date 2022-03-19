Ortalığı savaş alanına çevirdiler... Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçtu

IĞDIR - Iğdır'da aralarında önceden husumet olan iki grup arasında başlayan sopalı, sandalyeli kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Kavga, Iğdır merkez Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen iki grup caddede karşı karşıya gelince tartışmaya başladı.

'Sandalyeler havada uçuştu'

Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı, yumruklu ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Kahve sandalyelerini alıp birbirlerine vuran taraflar, ortalığı savaş alanına çevirdiler. Kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar da havada uçuşan sandalyelerden nasibini aldı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anları ise kameraya yansıdı.