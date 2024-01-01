Ortaköy'deki Yeni Yıl Kutlaması Dron ile Havadan Görüntülendi

Yeni yılın ilk dakikalarında Ortaköy'deki havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy'de havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL