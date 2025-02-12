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Ortaköy'de Mahsur Kalan Kedi Elektrik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Ortaköy'de Mahsur Kalan Kedi Elektrik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde telefon direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Elektrik arıza ekipleri kediyi kurtarmak için sepetli araçla olay yerine geldi ve güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi elektrik arıza ekipleri kurtardı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Plevne Mahallesi Şereflikoçhisar Caddesi'nde bulunan telefon direğine çıkan kedi çıktığı direkten inemeyince direk üstünde mahsur kaldı. Kedinin miyavlayarak uzun süre aşağı inemediğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sepetli araç ile sevk edilen ekip kediyi kurtarmak için harekete geçti. Aracın sepetindeki görevli kediyi direğin üzerinden alarak güvenli bir şekilde aşağı indirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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