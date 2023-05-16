Ortakent-Yahşi sahilindeki son iskele sökülüyor

Kentin betonlaşmaya yenik düşmemesi, doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Bodrum bırakılabilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği" devam ediyor .

Kentin betonlaşmaya yenik düşmemesi, doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Bodrum bırakılabilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan "Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği" devam ediyor .

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan alanlarda yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

Ortakent Yahşi Mahallesi Yalı Caddesi 141 Ada 3 Parsel önünde deniz yüzeyinin üzerine yapılan son iskelenin yıkım ve söküm işlemleri başladı. Kiralama süresi dolduğu ve yeni mevzuat gereği kiralama imkanı olmayan iskelenin söküm işlemlerinin ivedilikle bitirilmesi planlanıyor. Gümbet Eskiçeşme Mahallesi 916 Ada 9 Parseldeki işletmenin ruhsat eki ve onaylı mimari projesine aykırı olarak yapılan imalatların yıkım işlemleri, belediye ekiplerinin denetiminde sürerken eğlence mekanı olarak kullanılan alanın yıkımının yapılması gereken yerler, işletme sahipleri tarafından yıkılıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla ilçe genelinde kararlılıkla yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmalarında Güvercinlik Mahallesi 122 Ada 83 Parsel ile Bitez Mahallesi 256 Ada 2 parseldeki kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan binaların yıkım işlemlerine de devam ediliyor. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilirken yıkımlarda öncelikle kaçak yapı sahiplerinin yıkım işlemini yapması bekleniyor. Yıkımı henüz sahipleri tarafından gerçekleştirilmemiş alanlarda da Bodrum Belediyesi tarafından yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

2019 yılından bu yana 830 yıkım

2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği çerçevesinde bugüne kadar 830 yapının yıkımı yapılırken 5 bin 972 yapıda mühürleme işlemi uygulandı. Yıkım programına alınıp yıkım uygulaması gereken bin 300 dosya bulunuyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkım işlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada belediye olarak yasal süreçleri tamamlanan binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiğinin altını çizerek, "Kentimiz güzelliklerini gölgeye düşürecek olan kaçak yapıların tespiti için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Tespitler, tutanak işlemleri, uyarılardan sonuç alınmadığı takdirde kendi ekiplerimizle yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Konu ile ilgili yasal bir süreç var ve belediye olarak bu sürece uymak zorundayız. Süreç tamamlandıktan sonra mülk sahipleri yıkım işlemini gerçekleştirmediği zaman ekiplerimiz, konuya müdahil oluyor ve yıkım işlemini kendimiz gerçekleştiriyoruz. Tercihimiz, kaçak yapı sahiplerinin kendisinin bu yıkımları gerçekleştirmesi yönünde. Vatandaşlarımıza güzel bir kenti geleceğe taşımak ve gelecek nesillere doğal güzellikleriyle dolu bir Bodrum bırakabilmek için çağrıda bulunmak istiyorum. Kaçak yapılaşmadan uzak duralım. Kentimizi her zaman güzellikleriyle analım" diye konuştu. - MUĞLA