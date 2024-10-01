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Ortak Tarım Politikası Ağı'nın İzleme Komitesi Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleşti

Ortak Tarım Politikası Ağı'nın İzleme Komitesi Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleşti
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Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı'nın 26. Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Tekirdağ'da yapıldı. Toplantıda bölgenin tarımsal potansiyeli ve yerel kalkınma stratejileri ele alındı.

Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı'nın (OTP) 26. Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerindeki tarım temsilcilerinin katılımıyla Tekirdağ'da yapıldı.

Toplantının açılış konuşmaları Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender tarafından yapıldı. Konuşmalarda, bölgenin tarımsal potansiyeli, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yerel eylem gruplarının (YEG) önemine vurgu yapıldı.

Toplantının devamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ortak Tarım Politikası uzmanı tarafından Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı'nın yapısı, işleyişi ve LEADER programı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. LEADER programının yerel kalkınmayı destekleyen stratejileri ve bölgedeki kırsal kesimin ekonomik refahını artıracak projelere yönelik sağladığı imkanlar, katılımcılara aktarıldı.

Bunun yanı sıra, potansiyel Yerel Eylem Gruplarının (YEG) oluşturulması ve bu grupların yerel kalkınma stratejilerinin (YKS) hazırlanması sürecine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bölgesel kalkınma stratejilerinin değerlendirilmesi, katılımcılar arasında fikir alışverişi yapılarak geniş bir çerçevede ele alındı. Tarım politikaları açısından bölgenin öncelikleri ve gelecek planlamaları üzerinde tartışmalar yürütüldü.

Toplantı, katılımcılar arasında bilgi alışverişi ve değerlendirmelerle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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