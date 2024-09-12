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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticari Balıkçılarda Kaçak Avcılığı Önlemek İçin Markalama İşlemleri Gerçekleştirdi

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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına ticari balıkçılarda kaçak avcılığı önlemek için av araçlarına markalama işlemleri gerçekleştirdi. Bu sayede, denizlerimizin ekosistem dengesi korunurken, balıkçılarımızın emekleri de daha etkin bir şekilde korunmuş olacak.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticari balıkçılarda kaçak avcılığı önlemek için av araçlarına markalama işlemleri gerçekleştirdi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına önemli bir adım atarak ticari balıkçılıkta kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, balıkçıların av araçlarına markalama işlemleri gerçekleştirerek, yasadışı avcılığın önüne geçmeyi hedefliyor. Gerçekleştirilen markalama işlemleri ile birlikte, av araçlarının denetimi ve kontrolü daha kolay hale gelecek. Bu sayede, denizlerimizin ekosistem dengesi korunurken, balıkçılarımızın emekleri de daha etkin bir şekilde korunmuş olacak.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Denizlerimizin geleceği için yasadışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Balıkçılarımızın emeğiyle, doğanın dengesini koruyoruz" ifadeleri kullanılarak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, balıkçılar ve deniz severlere seslenerek, kaçak avcılığın önlenmesi ve denizlerin korunması için işbirliğine davet etti. Sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarının desteklenmesi ve denizlerin biyolojik çeşitliliğinin artırılması amacıyla toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

Bu yaklaşım, Ortaca bölgesinin deniz ekosistemine duyulan sorumluluğun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve diğer bölgelerde de benzer uygulamaların yaygınlaşması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkçılık Ekonomi Ortaca Güncel Çevre Yerel Tarım

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