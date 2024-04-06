Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımın Kalitesini Artırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar, bölgedeki tarımın kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırıyor. Bu kapsamda müdürlük personelleri tarafından adaçayı tarlasında yapılan kontroller ve zerdeçal üretimine yönelik çalışmaların yanı sıra zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalık tespitleri yapıldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıyor. Adaçayı tarlasında yapılan kontroller ve zerdeçal üretimine yönelik çalışmalar, bölgedeki bitkisel üretimin çeşitliliğini ve kalitesini artırma hedefini gösteriyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesi alt projesi çerçevesinde adaçayı tarlasında kontroller gerçekleştirildi. Aynı projenin zencefil ve zerdeçal üretiminin arttırılması alt projesi için de zerdeçal yumruları üreticilere teslim edildi.

Zeytin bahçesinde yapılan kontrollerde, zeytin ağaçlarında zeytin halkalı leke hastalığı belirtileri ve zeytin pamuklu biti zararlısı tespit edildi. Bu konuda üreticilere bilgilendirme yapıldı ve hastalıkla mücadele için gerekli tedbirler alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ortaca Zeytin Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title