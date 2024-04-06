Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımın Kalitesini Artırıyor

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar, bölgedeki tarımın kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırıyor. Bu kapsamda müdürlük personelleri tarafından adaçayı tarlasında yapılan kontroller ve zerdeçal üretimine yönelik çalışmaların yanı sıra zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalık tespitleri yapıldı.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıyor. Adaçayı tarlasında yapılan kontroller ve zerdeçal üretimine yönelik çalışmalar, bölgedeki bitkisel üretimin çeşitliliğini ve kalitesini artırma hedefini gösteriyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilmesi alt projesi çerçevesinde adaçayı tarlasında kontroller gerçekleştirildi. Aynı projenin zencefil ve zerdeçal üretiminin arttırılması alt projesi için de zerdeçal yumruları üreticilere teslim edildi.

Zeytin bahçesinde yapılan kontrollerde, zeytin ağaçlarında zeytin halkalı leke hastalığı belirtileri ve zeytin pamuklu biti zararlısı tespit edildi. Bu konuda üreticilere bilgilendirme yapıldı ve hastalıkla mücadele için gerekli tedbirler alındı. - MUĞLA