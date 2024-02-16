Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Otlatma Yasağını Denetledi

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çayır, mera ve yem bitkileri faaliyetleri kapsamında otlatma yasağı döneminde olan meralarda yasağa uyulup uyulmadığı denetlendi.

Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya bu amaçla kullanılan yer olan meralarda bu dönemlerde çayır, mera ve yem bitkileri faaliyetleri kapsamında otlatma yasağı devam ediyor. Hayvancılık iş kolu ile geçimini sağlayan insanların ve dolayısıyla ülke ekonomisi bakımından hayati öneme haiz olan meralarda yasağa uyulup uyulmadığı konusunda Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Eskiköy ve Tepearası meralarında denetim yaptı. Ekipler denetimlerde mera alanlarının yasalara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı kontrol ederken otlatma yasağına uymayan vatandaşlara gerekli uyarıları yaptı. - MUĞLA