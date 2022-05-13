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Ortaca'da trafik polisleri engelli öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ortaca'da trafik polisleri engelli öğrencilerle bir araya geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleri "Trafik Haftası ve Engelliler Haftası" çerçevesinde engelli öğrencilerle bir araya geldi.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleri "Trafik Haftası ve Engelliler Haftası" çerçevesinde engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Ortaca'da "Trafik Haftası ve Engelliler Haftası" etkinleri çerçevesinde, Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme ekiplerince öğrenciler ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama noktasında sürücülere ve yayalara yönelik trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı, sürücülere emniyet kemeri ve yaya önceliği konularında uyarılarda bulunuldu.

Diğer yandan Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik bilgilendirmede bulunuldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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