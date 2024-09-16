Ortaca'da Tarım Ekipleri Zararlılara Karşı Sıkı Önlemler Alıyor

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlılara karşı sıkı önlemler alarak meyve ve pamuk tarlalarında detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan turunçgil ihracatı kapsamında Tephritidae zararlılarıyla ilgili olarak narenciye bahçelerinde meyve kontrolleri titizlikle sürdürülüyor. Hasat sezonuna hazırlık amacıyla tarım ürünlerinin sağlıklı kalması için tüm kontroller devam ederken, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de pamuk tarlalarında hasat öncesi detaylı hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, zararlıya rastlanmadığı belirtildi. Bu olumlu sonuç, hem çiftçiler için hem de bölgenin tarımsal verimliliği açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, kontrollerin sürekli olarak devam edeceğini ve çiftçilerin sağlıklı ürün yetiştirmeleri için gereken önlemlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve güvenilirlik sağlamak adına yapılan bu titiz çalışmalar, bölge ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor. - MUĞLA