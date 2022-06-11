Ortaca'da narenciyede hedef maksimum verim ve sıfır hastalık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortaca'da narenciyede hedef maksimum verim ve sıfır hastalık

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ortaca'da narenciyede hedef maksimum verim ve sıfır hastalık

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz bölgesindeki üreticiler için yemekli toplantı düzenlendi, toplantıda gübre ve ilaç firması yetkilileri çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz bölgesindeki üreticiler için yemekli toplantı düzenlendi, toplantıda gübre ve ilaç firması yetkilileri çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Ortaca'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, ziraat mühendisleri tarafından narenciye üretimi ve bitki besleme konularında bilgilendirmede bulunuldu. Dalaman Ziraat Odası Başkanı ve toplantıyı düzenleyen firma sahibi Tevfik Tayfun Tuncay, narenciye üretiminde doğru uygulamalarla maksimum verim ve sıfır hastalık hedefine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.Tevfik Tayfun Tuncay, öncelikle çiftçilere toprak ve su analizi yaptırmalarını önerdiklerini söyledi.

Tuncay; "Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'deki çiftçilerimiz ile buluştuk. Çiftçilerimize, önde gelen gübre ve ilaç firmalarının yetkilileri teknik bilgiler verdi. Gübrelerin faydaları, kullanım dozajları, nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiği gibi konularda çiftçilerimize bilgilendirmede bulunuldu. Çiftçilerimizi bir araya getirerek hoş bir ortam sağlamak istedik. Çiftçilerimizin daha bilinçli üretim yapmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Çiftçileri bir araya getirerek daha iyisini yapabileceklerini göstermek istediklerini belirten Tuncay, şunları söyledi; "Toprak ve su analizlerindeki eksiklere göre bitki besleme programları yapıyoruz. Ziraat Mühendislerimiz 2 haftada bir arazileri kontrol ediyor. Mevsim şartlarına göre gübreleme programları yapıyoruz. Doğru zamanda doğru dozajda gübrelerimizi uygulatıyoruz. Hastalıkları engellemek içinde kaliteli ilaçları bağışıklık kazanmasın diye değiştirerek lavra çıkışlarında uygulamalarını yaptırıyoruz. Çiftçilerimizin yüzde yüz sonuç alması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz." - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köyceğiz Dalaman Ortaca Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title