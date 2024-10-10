Üye Girişi
Haberler

Ortaca'da Narenciye Ürünleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ortaca'da Narenciye Ürünleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, narenciye ürünlerinin ekonomik potansiyelini artırmak amacıyla üreticilerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda karşılaşılan sorunlar ve yenilikçi tarım yöntemleri ele alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi ve çevresinde yetişen narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi ve ürünlerin ekonomik potansiyelinin daha da arttırılması amacı ile toplantı düzenlendi.

Ortaca'da düzenlenen narenciye ürünleri değerlendirme toplantısına bölgenin tecrübeli narenciye üreticileri katıldı. Toplantıda, narenciye üreticilerinin karşılaştığı sorunlar ele alındı; ayrıca yenilikçi tarım yöntemleri ve pazar imkanları görüşüldü. Bu verimli buluşma, bölgedeki narenciye üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Ortaca Güncel Yerel Tarım

Vatandaşa domuz eti mi yedirdiler? Gözlerin çevrildiği Köfteci Yusuf sessizliğini bozdu

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.