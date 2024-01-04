Üye Girişi
Haberler

Ortaca'da küçükbaş hayvan üreticileri bilgilendirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Ortaca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, Koyun ve Keçi Destek Programı kapsamında Ortaca'da kayıtlı küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Üreticilere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyede bulunuldu ve talepleri alındı.

IHAAW132211-GEN/4-01-2024

- Ortaca'da küçükbaş hayvan üreticileri bilgilendirildi

(Fotoğraflı) Necati Kanbur

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, Koyun ve Keçi Destek Programı kapsamında Ortaca'da kayıtlı küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında da çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Ekipler hayvan sağlığı ve yetiştiricilerin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile Koyun ve Keçi Destek Programı kapsamında Ortaca'da kayıtlı küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde hayvanların sağlıkları kontrol edildi. Üreticilere yapmaları gerekenler konusunda tavsiyede bulunuldu ve talepleri alındı.

(OD-Y)

4.01.2024 13: 23: 22 TSI

NNNN - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ortaca Muğla Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title