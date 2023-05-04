Ortaca'da engelli ve yaşlılara ücretsiz yemek dağıtımı

Ortaca ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde yaşlı ve engelli vatandaşlar için hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz yemek projesi' çerçevesinde yemek dağıtımı devam ediyor.

Ortaca ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde yaşlı ve engelli vatandaşlar için hayata geçirilen 'Yalnız Değilsiniz yemek projesi' çerçevesinde yemek dağıtımı devam ediyor.

Ortaca Belediyesi tarafından yemek dağıtımında kullanılmak üzere belediyenin öz sermayesi ile alınan 2023 model araç ile her gün düzenli olarak daha önce belirlenen adreslere ücretsiz yemek dağıtımı aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Yalnız değilsiniz yemek projesi7 çerçevesinde her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak yemek ulaştırılıyor. - MUĞLA