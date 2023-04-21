Ortaca'da bayramlaşma

Ramazan Bayramı dolayısıyla Belediye Kültür Parkta Bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Belediye Kültür Parkta Bayramlaşma programı düzenlendi.

Programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Ortaca Devlet Hastanesi ve son olarak Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen 'Yalnız değilsiniz' projesinden yararlanan yallı vatandaş ziyaret edildi.

Programa Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA