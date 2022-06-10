Ortaca'da 8 muhtar derneklerinden ayrıldığını açıkladı - Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 8 muhtar, yaptıkları basın açıklaması ile Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneğinden ayrıldıklarını açıkladı.

Bahçelievler Muhtarı Aziz Türkmen, Dikmekavak Muhtarı Rafet Akçakaya, Karaburun Muhtarı Selahattin Apçin, Yerbelen Muhtarı Hüseyin Gün, Karadonlar Muhtarı Adnan Acar, Akıncı Muhtarı Doğan Ünal, Mergenli Muhtarı Mustafa Çelik ve Gölbaşı Muhtarı Polat Atılgan Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneği üyeliğinden istifa etti.

Dernekten ayrılan muhtarlar adına açıklama yapan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen, 8 muhtar arkadaşı ile Ortaca Muhtarlar ve Azalar Derneğinden ayrıldıklarını söyledi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Aziz Türkmen, "15 Nisan 2021'de bizimde desteğimizi alarak kurulan muhtarlar derneğinin kuruluşu ve işleyişinin aynı olmadığını düşündüğümüz için dernek üyeliğinden istifamızı sunduk. Ortaca'daki tüm kurum ve kuruluşlardan yazışmaların tarafımızı bildirilmesini rica ediyoruz. Ayrıca Ortaca içinde yapılacak olan hizmetler için şuandaki mevcut kurum amirleri ve dernek başkanı ile diğer muhtar arkadaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Muhtar Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı; "Derneğin bir kuruluş amacı vardı. Hep beraber her yerde aynı yere yumruk vurmak, birlik olmak istiyorduk. Fakat bu şekilde olmadı. Kuruluş amacı ile işleyiş aynı şekilde değildi. Kimseye karşı kızgınlığımız ve kişisel sorunumuz yok." - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel