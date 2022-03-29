Ortaca'da 58. Kütüphane Haftası kutlandı

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Muğla Ortaca'da 58'inci Kütüphane Haftası, Atatürk Çocuk ve Halk Kütüphanesinde düzenlenen programla kutlandı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kütüphane sorumlusu Nuran Gökçe'nin günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasıyla devam etti. 1964 yılından bu yana, Mart ayının son Pazartesi günü başlayan ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle tüm yurtta "Kütüphane Haftası" olarak kutlanan hafta dolayısıyla ilçe Kaymakamı Meral Uçar, Kaymakam Adayı Şule Demirtaş ile birlikte Atatürk Çocuk ve Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa katıldı. Uçar, kitap sergisini gezdi.

Kaymakam Uçar, kütüphaneden en çok kitap okuyan kişilere hediye takdim ederek "Geleceğimizde çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabilmek için okuma bilincini aşılamak, gençlerimizi ve çocuklarımızı okumaya, öğrenmeye, edebiyata ve şiire teşvik etmemiz gerekmektedir. Geleceğimiz kitap okuyan çocuklarımızla her zaman daha aydın olacaktır. Bu nedenle her zaman kitap okumaya çalışmalı geleceğimiz olan çocuklarımıza örnek olmalıyız" dedi. - MUĞLA