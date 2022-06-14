Ortaca Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi Makam arabası ile Ankara dönüşünde yolda kalp krizi geçiren Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı. Makam arabası ile Ankara dönüşünde yolda kalp krizi geçiren Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı. Bir dizi temas İçin Ankara'ya giden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ankara dönüşü kalp krizi geçirdi. Makam aracı ile dönerken Polatlı'da kalp krizi geçirdiği öğrenilen başkan Uzundemir Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olduğu öğrenilen Uzundemir'in ameliyata alındığı, ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Yerel Alim Uzundemir Kalp Krizi Ankara Ortaca Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ortaca Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.