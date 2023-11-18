Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nın İkinci Etabı Tamamlandı, Hak Sahiplerine Anahtar Teslim Edildi... Soyer: İzmir'e Verdiğimiz Sözü Tuttuk

SULTAN EYLEM KELEŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı tamamlanan ikinci etabın tapu teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Attığımız adımlarla, şehrimizin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, İzmir'in önümüzdeki 50 yılını güvence altına alacak projeleri birer birer hayata geçirdik. Söz verdik, yaptık. Bugün burada tapularını teslim edeceğimiz hak sahiplerine yeni evlerinin, yeni yaşamlarının huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. Soyer, hak sahiplerine tapularını ve anahtarlarını dağıttı.

2020 yılında Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda 143 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta da 170 konut ve 20 işyerinden oluşan 190 bağımsız bölümün yapım sürecini tamamladı. İkinci etabın tapu dağıtım töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene Soyer'in yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SOYER: İZMİR'E VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Törende konuşan Soyer, şunları dile getirdi:

"İki buçuk yıl önce temelini attığımız Örnekköy 2. etap kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamladık. İzmir'e bir söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Bu söz şimdi tam karşınızda duruyor. Kentsel dönüşüm seferberliğimizde her zaman üç temel ilkeyle hareket ettik. Yerinde dönüşüm, yüzde yüz uzlaşı ama en önemlisi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi ve garantörlüğü. Bugün 170 konut ve 20 işyerinin tapu teslimini gerçekleştiriyoruz. İkinci Etap hak sahipleri bugün sadece yeni konutlarına kavuşmuyor. Yıllardır Örnekköy'ün sorunu olan sağlıklı bir altyapıya sahip oluyor. Depreme dayanıklı, güvenli binalara kavuşuyor. Örnekköylüler yeni evlerinde, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir hayata adım atıyor. Bizlere de İzmir'e hizmet etmenin, sözümüzü tutmanın, sizlere tapularınızı teslim etmenin gururu ve mutluluğunu yaşamak düşüyor.

" ÖRNEKKÖY'ÜN MAKUS TALİHİNİ DE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

İzmir'de, kentsel dönüşümden sadece binaları yenilemeyi anlamıyoruz. Binalarla birlikte hayatları da dönüştürüyoruz. Örnekköy'de daha önce, birinci etap çalışmalarında, 143 bağımsız birimin teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün gerçekleştirdiğimiz törenle 190 bağımsız birimi daha hak sahiplerine teslim ediyoruz ve toplam 333 konutu hak sahiplerine kavuşturmuş oluyoruz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplarda ise 1600 bağımsız birimin üretimine devam ediyoruz. Altıncı etabımızda ise kura ve ihale hazırlık süreçlerine başlıyoruz. Örnekköy'de gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla toplam 3800 bağımsız birimin, yani Örnekköy'ün makus talihini de dönüştüreceğiz.

"DİRENÇLİ VE YAŞANABİLİR İZMİR İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK"

Deprem bu toprakların, İzmir'in bir gerçeği. Tarihi yarım asır yıl önceye uzanan kentleşme problemleri bugün iklim kriziyle birleşerek pek çok metropolde krizlere yol açıyor. Göreve başladığımda geleceğe güvenle bakan, dirençli ve yaşanabilir bir İzmir'i, İzmir'in geleceğini inşa edeceğiz demiştik. Bu doğrultuda daha 30 Ekim depremi yaşanmamışken Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire başkanlığımızı kurduk. İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliğinde Türkiye'nin en kapsamlı depremsellik ve tsunami riski araştırmasına hem karada hem de denizde devam ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odamızla beraber her bir binamızın deprem karnesini çıkartıyoruz. Kentsel dönüşümde ise 6 farklı bölgede, 8 etap halinde, 820 bin metrekarelik inşaat alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgesel ölçekteki çalışmaların yanında yine Türkiye'de ilk defa, bina ölçeğinde dönüşümü başlattık. Halk Konut Kooperatifleri modeliyle vatandaşlarımızı kendi binalarının müteahhiti haline getirdik. Kurulan ilk kooperatifin üyeleri, Dilber Apartmanı sakinleri çok yakında yeni evlerine kavuşacak. Bugün itibarıyla 51 kooperatifle sözleşme ve inşaat sürecinin her noktasında, Büyükşehir Belediyemizin kurumsal kapasitesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Dirençli ve yaşanabilir İzmir için canla başla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

"İZMİR'İN 50 YILINI G ÜVENCE ALTINA ALACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Lafla peynir gemisi yürümez. Bu dört buçuk yılda bahane değil, her zaman iş ürettik. İcraat ürettik. Çözüm ürettik. İzmir'in geleceğini, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa edecek sayısız çalışmayı hayata geçirdik. İzmir'in altyapısını ve yapı stoğunu güçlendirdik. Attığımız adımlarla, şehrimizin kronik sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, İzmir'in önümüzdeki 50 yılını güvence altına alacak projeleri birer birer hayata geçirdik. Söz verdik, yaptık. Bugün burada tapularını teslim edeceğimiz hak sahiplerine yeni evlerinin, yeni yaşamlarının huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. İkinci etabın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Örnekköye ve İzmir'e hayırlı, uğurlu olsun"

Törende konuşan Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu da, "Kentsel dönüşüm çok zor bir proje ama Büyükşehir Belediye başkanımız ve ekibi çok güzel bir şekilde tamamlamak için uğraşıyorlar. Tapularınız ve evleriniz hayırlı olsun" dedi. Örnekköy Mahallesi Muhtarı Avni Yüksel, "Uzun süre beklediğimiz umutlarımızın, hayallerimizin gerçekleştiğini gördüğümüz için çok mutluyuz. Tapularımızı almaktan çok mutluyuz" diye konuştu. Hak sahipleri adına konuşan Ceyhan Narin de, "Çocukluğum burada geçti. Annem babam vefat etti, onların da görmesini isterdim, şimdi nasip oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, hak sahiplerine tapu ve anahtarları İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer tarafından takdim edildi.