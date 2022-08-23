Ormanlık alanlara giriş yasağı olta balıkçılarına engel oldu

Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağından dolayı, göletlerin bir çoğuna gidemeyen balıkçılar av sezonunu sakin geçiriyor.

Orman yangınlarıyla verilen mücadelelerle birlikte tedbir amacıyla ormanlık alanlara girişe yasak konulması olta balıkçılığı yapanların hobisine engel oldu. Genel olarak ormanlık alanlarda bulunan balık tutulabilecek sulara gidemeyen olta balıkçıları, haziran ayında açılan sezonu değerlendiremedi. Olta balıkçılarının su kenarlarına gidip balık tutamamasıyla birlikte av malzemeleri satan işletmelerde de işler neredeyse durma noktasına geldi. Olta balıkçılığıyla ve av malzemesi satışıyla uğraşan birçok kişi, büyük umutlarla ağustos ayının bitimiyle ormanlık alanlara girişlerin açılmasını bekliyor.

"Sezon açıldı ama hiçbir anlamı olmadı bizim için"

Eskişehir'de 37 yıldır av malzemelerinin satışıyla uğraşan ve olta balıkçılığı yapan Murat İyibiler, ormanlık alanlara girişlerde olan yasağın kendilerine etkisini anlattı. Pandeminin ardından ormanlık alana giriş yasaklarının kendilerine engel olduğunu belirten İyibiler, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarından dolayı ormanlara girişin yasaklanması bizi büyük ölçüde etkiledi. Balık tutmak isteyenler su kenarlarına olta atmaya gidemiyor. Gittiği takdirde jandarma geliyor. Sezon açıldı ama hiçbir anlamı olmadı bizim için. Şu anda ağustosun bitimini bekliyorlar. Orman yangınlarının risklerinin azalmasıyla girişleri açacaklarmış. Ağustostan sonra sezon açılacak inşallah. Yasaklardan dolayı sabahtan akşama kadar oturuyoruz. Hiç kimse balığa çıkamadığı için müşteri de gelmiyor. Geçtiğimiz 2 sene koronavirüsten dolayı rahat olamadık.. Bu sezon da ormanlara giriş yasağı engel oldu. Geçen sene hiç mal almadım. Hala da elimde mal var." - ESKİŞEHİR