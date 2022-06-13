Ormanlık alanda gezinen karaca cep telefonu ile görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Ormanlık alanda gezinen karaca cep telefonu ile görüntülendi Karabük'te ormanlık alanda gezinen bir karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
- Ormanlık alanda gezinen karaca cep telefonu ile görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te ormanlık alanda gezinen bir karaca vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kapullu Mahallesi Küpler bölgesindeki ormanlık alanda araçla gezinen vatandaşlar ağaçların arasında karacayı fark etti. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken karaca bir süre sonra gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel