'Ormanlarımız yanmasın' diyerek Çanakkale'den İzmir'e pedal çevirdiler

Çanakkale Bisiklet Platformunun orman gönüllüsü üyeleri, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, orman sevgisi ve bilincine katkıda bulunmak amacıyla Çanakkale'den yola çıkarak İzmir'e kadar pedal çevirdi.

Çanakkale Bisiklet Platformunun (ÇABİP) orman gönüllüsü üyeleri, "Ormanlarımız Yanmasın" diyerek Çanakkale'den İzmir'e bisiklet turu düzenledi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü desteği ile düzenlenen farkındalık sürüşünün ardından orman gönüllüleri İzmir'e ulaştı.

"Orman Vatandır" ve "Rüzgarın Demir Atları Geleceğe Nefes Oluyor" sloganlarıyla yola çıkan ÇABİP üyesi 23 orman gönüllüsü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki Dikili ve Aliağa Orman İşletme Şefliklerinde mola verirken, burada orman yangınlarıyla mücadele ekipleri ile vakit geçirme fırsatı buldu.

Ziyaretin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne gelen ÇABİP üyeleri, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başta olmak üzere bölge müdürlük üst yönetimi tarafından karşılandı. Platformu temsilen Kazım Uzun tarafından Çanakkale'den getirilen 57. Alay Sancağı, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'ye teslim edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Atatürk'ün "Ormansız yurt vatan değildir" sözünü hatırlatarak, ormanı korumanın vatanı korumakla eş değer olduğunu belirterek böyle güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, İzmir'de bulunan çeşitli bisiklet dernekleri üyelerinin de katıldığı etkinlikte İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt, orman yangınlarıyla mücadele konularında orman gönüllülerine kısa bir eğitim verdi. Daha sonra ÇABİP üyeleri ve İzmirli bisikletçiler, birlikte Karşıyaka içinde kısa bir farkındalık turu attı. Etkinlik sonrasında ÇABİP üyeleri, Çanakkale'ye dönmek üzere İzmir'den ayrıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel