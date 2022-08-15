Bağcılar'da kadınlar hafta sonu sporlarını tabiat parkında yapıyor
İstanbul'da Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde spor yapan kadınlar, çalışmalarına hafta sonları ormanlık alanda devam ediyor.
İstanbul'da Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde spor yapan kadınlar, çalışmalarına hafta sonları ormanlık alanda devam ediyor.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde spor yapan kadınlar hafta sonları da Belgrad Ormanı Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda bir araya geliyor.
Sporseverler, hocalarının kontrolünde ısınma hareketleriyle spor yapmaya başlıyor. Kadınlar ardından kuş sesleri arasında yürüyüş yaparak günlük egzersizlerini tamamlıyor.
Kick boks eğitimi alanlar ise antrenörleriyle birlikte derslerine ormanlık alanda devam ediyor.