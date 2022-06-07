Ormanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı Bolu'da, kesim yapan işçilerin ormanlık alanda bulduğu yavru karaca koruma altına alındı. Bolu'da, kesim yapan işçilerin ormanlık alanda bulduğu yavru karaca koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun önemli turizm merkezi olan Yedigöller Tabiat Parkı yolu üzerinde ormanlık alanda kesim yapan işçiler ağaçların arasında yavru karaca olduğunu farketti. Yavru karacanın bulunduğu bölgede uzun süre arama çalışması ve gözlem yapan işçiler anne karacaya rastlayamadı. Annesine ulaşılamayan karaca işçiler tarafından Bolu Bolu Mili Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru karaca daha sonra Düzce Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. - BOLU İhlas Haber Ajansı / Yerel Bolu Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Ormanda bulunan yavru karaca koruma altına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.