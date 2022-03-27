- Ormancılar yangın sezonu öncesi turnuvada moral buldu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormancılık Haftası çerçevesinde işletmeler arası düzenlenen futbol turnuvasında aileleri ile birlikte hem eğlendiler, hem spor yaptılar.

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormancılık Haftası nedeniyle işletmeler arasında futbol turnuvası düzenledi. Aydın ve Muğla'dan 14 takımın katıldığı turnuva yaz sezonu öncesi Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yanın işçisinden şefine kadar aileleri ile karnaval havasında turnuva yaşadı.

12 İşletme, Makine İkmal ve Bölge Müdürlüğü olmak üzere 14 takım 10 gün boyunca halı sahalarda yangın sezonu öncesi birlik ve beraberlik içinde şampiyon olmak için ter döktü. Maçlara personelin yanında aileler ve çocukları da katılırken, turnuva davul-zurna eşliğinde karnaval havasında geçti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Ormancılık Haftası Futbol Turnuvasında final maçı Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ile Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü arasında oynandı. Maçı 8-4 kazanan Muğla Orman İşletme Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Aydın Orman İşletme Müdürlüğü takımı ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda en centilmen takım Aydın Orman İşletme olurken, gol kralı, ikinci ve şampiyon takımlara kupaları verildi. Futbol Turnuvasının şampiyon takımına kupasını Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak verdi.

"Yazın köz üstünde, kışın buz üstünde görev yapıyoruz"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, geçen yıl büyük bir yangın felaketi yaşadıklarını belirterek, bu turnuvanın teşkilat bünyesindeki işçisinden işletme müdürüne ve ailelerine kadar bir moral motivasyon ve birlik beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bölge Müdürü Yaprak, "Bilindiği üzere 21 Mart'ın olduğu hafta Ormancılık Haftası ve 21 Mart ormancılar günü olarak kutlanmakta. Biz ormancılar, Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak yazın köz üstünde, kışın da buz üstünde tabiri caizse yoğun bir şekilde ormancılık faaliyeti yürütüyoruz. 2021 yılında orman yangınları açısından hem bölgemizde, hem de Türkiye'de çok ciddi afet derecesinde orman yangınları yaşadık. Burada hem Ormancılık Haftası kutlayalım, hem de personelimiz ile bir araya gelelim, moral motivasyonumuzu arttıralım ve aileler ile birlikte çoluk çocuk hep birlikte böyle bir organizasyon yaptık. Bu organizasyonda bizim 12 İşletme Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü olmak üzere 14 takım ile turnuvaya başladık. Turnuvadaki amacımız, biz çok ciddi yangınlar yaşadık. Bu yangınlarda arkadaşlarımız 15 gün soyunca yangın mahallinden ayrılmadılar. Bu turnuvada istiyoruz ki bütün arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içinde olsun, motivasyonları tam olsun. Bölgemiz büyük ve geniş bir bölge. Hem Aydın ilini, hem Muğla ilini kapsayan Aydın Nazilli'den Muğla Seydikemer'e kadar çalışan personelimiz var. Turnuva sayesinde bunlar bir araya gelerek moral motivasyonu en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz" dedi.