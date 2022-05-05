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Ormana atılan çöpler tepki çekti

İhlas Haber Ajansı - Osman Aksu - Yerel
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Ormana atılan çöpler tepki çekti Sinop'ta ormanlık alana atılan kullanılmamış toplu plastik malzemeler ve hafriyat çöpleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

OSMANİYE (İHA) - Ormana atılan çöpler tepki çekti

SİNOP - Sinop'ta ormanlık alana atılan kullanılmamış toplu plastik malzemeler ve hafriyat çöpleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sinop'un Osmaniye ve Mertoğlu köyü sınırları içerisinde yer alan Delitepe mevkiinde ormanlık alan içine yüzlerce kullanılmamış toplu plastik malzemeler ve hafriyat çöpleri vatandaşların tepkisini çekti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar, "Doğanın en güzel yerinde en güzel mekanında burada binlerce pet bardak, tabak var. Bunların çoğu hiç kullanılmamış. Neden burada, ne işleri var, niye atıldılar bilmiyoruz. Bu çöpler buradan toplanmalı. Çöpleri atanlar da bulunarak mutlaka cezalandırılmalı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Osmaniye, Ormana, Sinop, Yerel, Haberler

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