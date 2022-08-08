Ormana adanmış bir ömür

Adana Orman İşletme Müdürlüğü, Balcalı Orman İşletme Şefliği Karahan Yangın Gözetleme Kulesinde görevli orman işçisi Arzı ve Ali Yılmaz çifti 40 yılı aşkın süredir ormanları gözetliyor.

Kendilerini ormana adamış ormanın kahramanlarından biri olan Yılmaz çifti, yangın gözetleme kulesinde kalarak, gece gündüz ormanların hem gözü hem kulağı oluyor. Çift, duman görmesi halinde yangın harekat merkezini bilgilendirerek, yangına erken müdahalede önemli rol oynuyor.

Arzı Yılmaz, Adana'nın yangına en hassas bölgelerden biri olduğunu belirterek rüzgarlı havalarda çok daha dikkatli gözetleme yaptıklarını söyledi. Yılmaz, geçen yıl çıkan orman yangınlarının ardından bu senede yangınları yaşamamak için insanların daha dikkatli olmalarını istedi.

Büyük bir özveriyle görevini yapan Arzı Yılmaz, "Bu iş gönül işi. Biz bu işe gönül verdik. Eşim emekli oldu görevi ben devraldım. En ufak bir duman gördüğümde o dumanın ne olduğunu anlarım. Burası bizim huzur bulduğumuz yer, evimiz olarak görüyoruz burayı. Orman yok olursa her şey yok olur. Ormanlarımız yanmasın geleceğimiz kararmasın" dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İşletme Müdürü Mesut Serter ve Balcalı İşletme Şefi Burak Güngör ile birlikte Karahan Yangın Gözetleme Kulesini ziyaret ederek Arzı ve Ali Yılmaz çifti ile sohbet etti.

Mahmut Yılmaz, zamanında müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, "Burada görev yapan arkadaşlarımız gözetleme, ekipleri yönlendirme gibi çok önemli görevleri ifa ediyorlar. 7 gün 24 saat duman avcılığı işini görevden değil gönülden yapıyorlar. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Orman yangınları açısından kritik bir döneme girdiğimiz bu günlerde tüm vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA