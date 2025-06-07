Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Eğitim Programı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla etkin mücadele kapsamında Aydın ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüklerinde göreve yeni başlayan personele yönelik kapsamlı eğitim programı düzenledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangın sezonuna hazırlık amacıyla yürütülen eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Personelin yangınla mücadelede donanımlı ve etkili olması hedeflendiği eğitimlerde; arazöz ekipmanlarının tanıtımı, kişisel koruyucu donanım malzemelerinin doğru kullanımı, hortum serme ve toplama, yangına doğrudan müdahale, köpük atma ve su basma gibi hayati konular ele alındı. Yangınla mücadelede sahada görev alacak personelin işbaşı eğitimlerinin, orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesini yükselttiğini belirten yetkililer, bu tür eğitimlerin devam edeceğini kaydetti. - AYDIN