Orman yangınlarında kullanılmak üzere 28 su tankeri dağıtıldı

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde, Valilik koordinesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına hızlı müdahale edilebilmesi için kırsal mahallelere 28 adet su tankeri dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede orman yangınlarında kullanılması amacıyla gönderilen su tankerleri, Çine Orman İşletme Şefliği bahçesinde düzenlenen programla muhtarlara teslim edildi. Programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Dağıtılan su tankerlerinin orman yangınlarına müdahale noktasında etkin rol oynayacağını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Ormanlarımız birçok anlamda hayatımız için önem arz etmektedir. Ormanlarımız hava sıcaklığı, nem ve rüzgarlara gibi bazı sebeplerden dolayı yangın bakımından riskli durumda. Aydın ilimiz yüzde 40 ormanlarla kaplı bir bölge. Özellikle 2021 yılında Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de önemli orman yangınları yaşadık. 76 orman yangınında yaklaşık bin 586 hektar alanımız zarar gördü. Geçtiğimiz yıl iklim şartları biraz daha uygundu. Yaklaşık 480 hektar alanımız zarar gördü. Temennimiz ormanlık alanlarımızın en az zarar görmesini sağlamak. Orman köylümüz bu konuda yangına ilk müdahaleyi yapanlar oluyor. Muhtarlarımız yapıyor. İlk müdahale oldukça önemli. Bu su tankerleri de ilk müdahalenin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bugün 28 adet su tankeri muhtarlarımıza verilecek. Bu da yangınlara karşı mücadelemizi daha da etkili olmasını sağlayacaktır. Yangına karşı mücadele veren herkese ve her kuruluşa tek tek teşekkür ederim. Dağıtılan su tankerlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Orman yangınları konusunda her vatandaşın hassasiyet göstermesi önemli" dedi.

Aydın genelinde son 10 yılın ortalamasına göre her yıl 60 orman yangınının yaşandığını ifade eden Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak; "Aydın ilimiz 326 bin 605 hektarlık ormana sahip ve ilimizin yüzde 40'ı ormanlarla kaplıdır. Orman yangınları açısından da birinci derece hassas bölgede yer almaktadır. İlimizde 23 arasöz, 600 ikmal aracı, 32 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 3 greyder kara gücümüzü oluşturmaktadır. Önceki yıllarda Nazilli Kuyucak'ta konuşlu olan yangın söndürme helikopterimize bu sene de Aydın'da konuşlu olan helikopterimiz eklendi ve toplam 2 söndürme helikopteri de hava gücümüzü oluşturmaktadır. İlimiz ormanları 13 adet gözetleme kulesi 7 gün 24 saat gözetlenmektedir. Bunun yanında insansız hava araçlarımız, foto kapanlarımız ve dumana duyarlı kameralarımız ile sürekli denetim altındadır. Orman yangınları açısından ilimiz istatistiklerine baktığımızda son 10 yıldır ortalamada 60 adet orman yangını meydana gelmekte ve bunun sonucundan ortalama 275 hektarlık alan zarar görmekte. Bu seneye baktığımızda da şimdiye kadar 39 adet orman yangını meydana gelmiş ve 280 hektarlık alanımız zarar görmüştür. Biz Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Az bir miktar alanımız kaldı. Son fidanlarımızı bu yağmurlardan sonra fidanlarımızı dikip, tohum ekimlerimizi yapıp yıl sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" dedi.

Havaların soğuması ile birlikte riskli günlerin bitmesine az kaldığını vurgulayan Müdür Yaprak, "Bugün burada 28 adet 3 tonluk çok amaçlı su tankerlerinin dağıtımı için bulunmaktayız. Bugüne kadar da ilimizde 15 adet tanker dağıtımı yapıldı. Bizler istiyoruz ki muhtarlarımızdan bu tankerleri mahallelerinde vatandaşlarımız kullansınlar. Herhangi bir orman yangını olduğunda da hızlı bir şekilde kullanırsak bizim ekiplerimiz gelene kadar bize zaman kazandırmış olurlar. Bu yangınları erken ve etkin bir müdahale ile büyümeden kontrol altına almış oluruz. Herhangi bir arızası bakım ihtiyacı olduğunda da biz bunların bakımlarını zamanında yapmayı taahhüt ediyoruz. Riskli günlerimiz az kaldı ama biraz daha sabır. Özellikle köylerimizde bağ bahçe temizliğinde anız yakma işlemlerini biraz daha ötelememiz lazım. Lütfen dikkat edelim. İnşallah kazasız bir şekilde sezonumuzu kapatmış oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte dağıtılan tankerlerin sertifikalarını muhtarlara teslim etti. Daha sonra muhtarlara dağıtılan tankerlerin kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı.