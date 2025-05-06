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Orman Yangınları İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Orman Yangınları İçin Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Muğla'da gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yangın sezonu değerlendirilerek 2025 yılı için önleyici tedbirler ve stratejiler ele alındı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında, Bakan Yardımcıları ve yangına hassas 24 ilin valisinin katılımıyla düzenlenen "Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, 2024 yılı yangın sezonu değerlendirilerek, 2025 yılına yönelik alınacak yeni tedbirler ve koordinasyon stratejileri ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda yaptığı açıklamada, orman yangınlarının yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Yangınla mücadelede teknolojik ve lojistik imkanların yanı sıra toplum bilincinin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

İklim şartlarındaki değişiklikler ve artan riskler doğrultusunda, yangınla mücadele sisteminde gerekli güncellemelerin ve iyileştirmelerin yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, yangın öncesi alınan önleyici tedbirlerin, mücadelenin en kritik aşaması olduğuna dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, "Sonbahardan bu yana köy köy, mahalle mahalle gezerek tüm yerleşim birimlerinde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 7'den 70'e herkesin bu konuda bilinçli olması gerekiyor" dedi.

Toplantıda yaz aylarında artan yangın riskine karşı erken müdahale kapasitesinin artırılması, gönüllü ekiplerin güçlendirilmesi, orman köyleriyle daha güçlü iş birliği kurulması ve kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi gibi başlıklarda önemli kararlar alındı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise toplantıda yaptığı sunumda, Muğla'nın orman varlığı, yangın hassasiyeti ve bu kapsamda il genelinde yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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