ÜNYE, ORDU (İHA) - "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" belgeseli galası yapıldı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir kahramanın hikayesi olan "Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu" belgesel filminin galası yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Ünye ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla kutlandı. İlk olarak "Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu" belgeseli protokol tarafından izlenirken daha sonra ilçe protokolü gazi ve şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, "Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü ve Şehitler Günü'nün onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin engelleri nasıl aşabileceğinin en güzel örneğidir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek, en kutsal görevimizdir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan, birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini idrak ederek, yeni nesillere bu bilinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle Çanakkale 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır.' Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü yürekten kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program şehit ve gazi aileleri ile birlikte yenilen yemekle son buldu.