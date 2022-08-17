Orman Okulu'nun Minikleri, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet İle Karpuz Hasadı Yaptı

İzmit Belediyesi'nin hayata geçirdiği Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu'nda eğitim gören minikler, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde karpuz hasadı yaptı. Çocuklarla birlikte hasada katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , "Doğanın bizlere sunduğu nimetleri çocuklara anlatıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve bu nimetlere onlar sahip çıksın istiyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde doğayı okuyabilen, onu koruyan ve tüm canlıları seven çocuklar eğitmek amacıyla hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu'nda eğitim gören çocuklar, Durhasan Mahallesi Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde hasat için bir araya geldi.

Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde yetiştirilen karpuzların hasadında çocuklara, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet eşlik etti. Çocuklar doğayla buluşmanın tadını çıkarken, topladıkları karpuzları afiyetle yedi.

Başkan Hürriyet, hasattan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"HALKIN TARLASINDAN HALKIN SOFRASINA"

"Tarıma çok önem verdiğimizi her fırsatta söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar halkın tarlalarını ekerek, biçerek ve bu zenginliği değerlendirerek yine halkımızın sofrasına ücretsiz bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız dünyamız gerçekten çok hassas bir durumda ve bir o kadar da kırılgan. İşte bu yüzden çevre ve doğa dostu çalışmalarımızı var gücümüzle arttırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de Doğa Eğitim Kampüsü Orman Okulumuz.

"ÇOCUKLARIMIZA PÜF NOKTALARI ÖĞRETİYORUZ"

Şehrin ortasında park, bahçe, mesire alanları, ekolojik yaşam alanlarından uzak olan çocuklarımız için bu alanları onlar için daha ulaşılabilir hale getirmeye çabalıyoruz. Doğa Eğitim Kampüsü'nde çocuklarımız doğayı okuma, toprağı tanıma, döngüleri anlama gibi konularla ilgili püf noktaları öğreniyorlar. Alanında uzman eğitmenlerimizle beraber çocuklarımız çok önemli bit ekolojik eğitimle çevreye duyarlı doğaya dost bir anlayış ediniyorlar. Doğa Eğitim Kampüsümüzdeki eğitimlerimiz Ağustos ayında başladı. Şuanda 56 çocuğumuz ve 44 ebeveyn doğa eğitimlerimize katılıyor.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARA DOĞAYI SEVDİRMEK"

Burası envai çeşit meyvelerimizin olduğu Tarımsal Uygulama Bahçesi. Bugün burada Doğa Eğitim Kampüsü öğrencileri ve kıymetli aileleri ile birlikte olalım istedik. Bu tarlada yetiştirdiğimiz ürünleri hep beraber hasat edelim istedik. Şuanda da karpuz tarlamızdayız. Bu bölgede hem meyve ağaçlarımız var, hem lavanta bitkilerimiz var hem de karpuzlarımız var. Çocuklarımızın doğayı öğrenerek, dokunarak, hissederek, deneyimleyerek öğrenmesini istiyoruz. Doğa Eğitim Kampüsü'nün de amacı doğayı kendi doğallığı içerisinde öğretmek. Çocuklarımız günümüzde bu alanlardan çok fazla uzaklaştı. Bizim de amacımız çocuklara önce doğayı sevdirmek.

"BETONDAN ZİYADE TOPRAĞI İŞLEMELİYİZ"

Doğanın bizlere sunduğu nimetleri onlara anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve bu nimetlere onlar sahip çıksın istiyoruz. Doğayı koruma bilincini oluşturmaya; tarımın, üretmenin, toprağı kullanmanın kentin yararına olduğunu onlara aşılamaya çalışıyoruz. Beton, beton, beton nereye kadar. Artık betonun yenmeyeceğini hepimiz anladık. Betondan ziyade toprağı işlemeliyiz. Beton projelerden ziyade tarıma destek, çiftçiye destek, üretime destek politikaları ve anlayışlarını geliştirmemiz gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir anlayışıyla pırıl pırıl çocuklarımıza tarımı, toprağı anlatalım.

"BİZDEN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR ÇOK ŞANSLI"

Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu hem tarımı hem ekolojik dengeyi hem doğayı tanımak üzere kuruldu. Bugüne kadar da çok başarılı işler yapıldı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Kampüs alanımızı da kurduk ve yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın geleceklerine dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Biz çocukları küçükken eğitmeye ve onlara doğayı öğretmeye çalışıyoruz. Belediyeler artık vatandaşın doğrudan ihtiyacına cevap vermek için mücadele eden yapılar haline geldi. Biz de özellikle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve bir kitaptan okuyarak öğretmekten ziyade doğayı doğada öğretmeye çalışıyoruz. Bizden eğitim alan çocuklarımız çok şanslı."