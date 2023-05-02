Orman muhafaza memuru adaylarının zorlu sınavı Survivor'u aratmadı

Orman muhafaza memuru olabilmek için başvuran adaylar, Antalya'da Survivor sınavlarını aratmayan zorlu parkurlarda mücadele veriyor.

2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınavı Antalya'da gerçekleştiriliyor. 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinde yapılan sınavda aday hem sözlü hem de uygulamaları sınavlarda zorlu parkurlarda mücadele veriyor. Survivor yarışlarını aratmayan sınavda adaylar, başarılı olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Sınavda adayların yanı sıra mevutta görevli adaylar da parkuru başarıyla kısa sürede tamamlayarak göz doldurdu. Sınav sonrası başarılı adaylar ise orman muhafaza memuru olacak.

Türkiye geneli Orman Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru için, aralarında kadınların da bulunduğu 2 bin 555 aday müracaat etti. Sınavlar eş zamanlı olarak Adana, Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla'da 27 Nisan 2023 ile 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sınavlar sonucunda Antalya'da 50 orman muhafaza memuru istihdam edilecek.

Zorlu parkur öncesinde bilgiler paylaşan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, bu yıl bin 128 orman muhafaza memurunun alınacağını ve adayların iki aşamalı imtihandan geçeceğini söyledi. Dikici, "1'inci aşaması fizik ve bedensel olarak test ediyoruz. Ondan sonra da ormancılık bilgileri üzerine bir imtihan yapıyoruz. Bunlardan aldığı puan ve KPSS 'den aldığı puanın ortalaması alınarak bin 128 orman muhafaza memuru alacağız. Fiziksel teste, kronometre ye tabii olarak. Her adayımız parkuru baştan sona bitiriyor. Bitiş de ise aday ve kronometre ile fotoğraf çekiliyor. Herkes derecesine göre puanlanıyor" dedi. - ANTALYA