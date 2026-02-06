Karabük'te Orman Kooperatiflerinden 2026 Fiyatlarına Tepki: "Ormancılık Üretim Sezonunda Ciddi Aksamalar Yaşanması Kaçınılmaz Olacak"

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, "2026 yılı orman üretim ve taşıma işlerine ait birim ve taban fiyatlar güncel piyasa koşulları ve gerçek maliyetleri esas alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Orman köylüsünün kooperatifleri ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak adımların gecikmeksizin atılması gerekmektedir. Aksi halde 2026 yılı ormancılık üretim sezonunda ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz olacaktır." dedi.

Karabük Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Metin Doğancı, düzenlediği toplantıda, yeni yılda belirlenen orman emvali üretim ve taşıma işlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda akaryakıt ve işçilik ücretleri, makine ve ekipman giderleri, yedek parça tamir ve bakım, onarım masrafları ile alet edevat fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığını ifade eden Doğancı, şöyle konuştu:

"Ormancılık kooperatifleri, orman köylüsünün üretiminde kalmasını sağlayan kamu adına sahada önemli bir görevi yerine getiren yapılardır. Ancak gerçek maliyetleri dikkate almayan birim fiyat politikası kooperatifleri üretimden çekilmek zorunda bırakmakta, orman köylüsünü, geçim kaynaklarından uzaklaştırmaktadır. Bu yaklaşımın uzun vadede hem sosyal hem de ekonomik telafisi güç, sonuçlar doğuracağı açıktır. Karabük ili genelinde bağlı kooperatiflerimizden gelen ortak görüş, 2026 yılı için belirlenen mevcut birim ve tamam fiyatlarla üretim ve taşıma işlerine çıkılamayacağı yönündedir. Bu durum herhangi bir isteksizlikten değil, tamamen ekonomik zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bu vesileyle yetkili kurumlara çağrımızdır, 2026 yılı orman üretim ve taşıma işlerine ait birim ve taban fiyatlar güncel piyasa koşulları ve gerçek maliyetler esas alınarak yeniden değerlendirilmelidir. Orman köylüsünün kooperatifleri ve ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini koruyacak adımların gecikmeksizin atılması gerekmektedir. Aksi halde 2026 yılı ormancılık üretim sezonunda ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz olacaktır."