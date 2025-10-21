Orman İşçisinden Romantik Evlilik Teklifi
Antalya'nın Serik ilçesinde bir orman işçisi, arazözüne astığı pankartla kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. 'Seni seviyorum, benimle evlenir misin?' yazılı pankart büyük ilgi gördü ve çift mutluluk içinde nişan tarihlerini de açıkladı.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman işçisi, görev yaptığı arazöze "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazılı pankart asarak kız arkadaşına unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı.
Serik ilçesinde romantik bir evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu. Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Akbaş Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan orman işçisi İsmail Deveci (23), kız arkadaşı Ayşe Nur Aytaç'a (22) sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.
Arazöz üzerine pankart astı
Mesai arkadaşlarının desteğiyle hazırlık yapan Deveci, görev yaptığı arazözün üzerine büyük bir pankart asarak "Seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazdırdı. Kız arkadaşı Aytaç iş yerine geldiğinde, Deveci diz çökerek yüzüğü uzattı ve "Benimle evlenir misin?" dedi.
"Sevda ateşimi söndüremedim"
Aytaç'ın "Evet" cevabını vermesiyle birlikte mesai arkadaşları meşaleleri yakarak çifte eşlik etti. Mutluluğunu paylaşan İsmail Deveci, "2019 yılından beri arkadaşlığımızı sürdürüyoruz. Bugün beni iş yerimde ziyaret eden kız arkadaşıma, arkadaşlarımın desteğiyle, 'Memleketin bütün ateşini söndürdüm, sana olan sevda ateşimi söndüremedim' diyerek evlilik teklifinde bulundum. 6 yıldır bu anı bekliyordum" dedi.
Nişan tarihi belli oldu
Romantik teklifin ardından çift, mutluluklarını dans ederek kutladı. Evlilik teklifine "Evet" diyen Ayşe Nur Aytaç ve İsmail Deveci'nin 6 Aralık'ta nişanlanacakları öğrenildi. - ANTALYA