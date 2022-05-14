Orman işçisi olmak için saniyelerle yarıştılar - Haberler

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Orman işçisi olmak için saniyelerle yarıştılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Orman işçisi olmak için saniyelerle yarıştılar

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 202'si orman isçisi, 30'u itfaiyeci olmak üzere toplam 260 geçici personel alımı yapmayı planladı.

AMASYA (İHA) - Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, 202'si orman isçisi, 30'u itfaiyeci olmak üzere toplam 260 geçici personel alımı yapmayı planladı. Bunun için müracaat eden yaklaşık 6 bin kişiden kurayla belirlenen katılımcılar uygulamalı sınavda saniyelerle yarışıp ter döktü.

İş sahibi olmayı hayal eden genç adaylar 200 metrelik parkuru en hızlı koşmak için kıyasıya mücadele etti. Derecelerine göre sıralanarak işe alınacak adaylar nefes nefese kalarak parkuru tamamladı. 31,12 saniyelik derecesiyle iyi bir performans gösteren Samsunlu Mustafa Köse, "Geçen sene seçilememiştim. Bu defa kuradan ismim çıktı. Aldığım dereceyle inşallah seçilirim" dedi.

Köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Hasan İde ise, "Varımı, yoğumu verdim. Tüm gücümle koşmaya çalıştım" diye konuştu.

İş arayan 23 yaşındaki Emrecan Soluklu, "Bu sınava geçen sene de başvurmuştum. Ama iyi koşamadım. Bekçiliğe de başvurdum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşurken, Trabzonlu İsa Deniz de "Orman işçisi olup vatanımızı yeşillendirmek için görev yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman Bölge Müdürlüğü, Amasya, Yerel, Haberler

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