Orman Benim Kampanyasıyla 313 Ton Çöp Toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında Türkiye genelinde 313 ton çöp, orman alanlarından toplanıp geri dönüşüme gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından dün Muğla'da başlangıcı verilen kampanya Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördü. Hava muhalefeti nedeniyle sadece 4 ilde gerçekleşemeyen kampanyaya başta gençler olmak üzere 7'den 77'ye herkes katıldı.

Yurt genelinde "Orman Benim" diyen binlerce insan valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslerde buluştu. Etkinliğe kimi 3 yaşında çocuğuyla gelirken kimi de torunuyla beraber katıldı.

Özellikle orman içinde yer alan yollarda gerçekleşen çöp toplama işleminde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de örtü altı temizliği yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyanın toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bakanlık olarak orman yangılarına her sezon öncesi olduğu gibi hazırlıklı girdiklerini aktaran Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde teyakkuz halinde olduğunu aktardı.

Yangınları 3 safha olarak değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, "Bu kampanyamız bizim en çok önemsediğimiz yangın öncesi safhaya giriyor. Bizim en büyük amacımız yangınları kısa sürede söndürmek değil başlamamasını sağlamak" diye konuştu.

Kampanyaya on binlerce vatandaşın katıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Kampanyamızda yaklaşık 313 ton çöp toplandı. Bu çöpler de geri dönüşüme gönderildi" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları riski daha da arttığına işaret eden Yumaklı, "Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin" şeklinde konuştu.

Kampanyaya özellikle gençlerin ilgisinin sevindirici olduğuna değinen Yumaklı, "Bu gerçekleştirdiğimiz kampanyamız bir ilk ama son değil. Başta gençlerimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA