Orhangazi'de su kesintisi - Haberler

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Orhangazi'de su kesintisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Orhangazi'de su kesintisi

Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesi, Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile civarında 06.06.2022 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak" - BURSA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Yeniköy su Yerel Haberler

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