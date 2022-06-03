Orhangazi'de su kesintisi - Haberler

Orhangazi'de su kesintisi Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak. Orhangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak. BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesi, Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile civarında 06.06.2022 tarihinde, 10.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak" - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Yeniköy su Yerel Haberler

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