Orhangazi'de altyapı atağı - Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'de devam eden altyapı çalışmalarında içme suyu isale hatlarını yenileyerek, bölgedeki sorunlu altyapıları elden geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması amacıyla Orhangazi İlçesi Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahallelerinin içme suyu isale hatlarını yeniliyor.

Çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın tüm ilçelerinde, BUSKİ marifetiyle müdahale etmemiz gereken ne kadar nokta varsa, hepsine neşter vuruyoruz. Orhangazi ilçemizin Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahalleleri de bunlardan bir tanesi. Bölgeye su sağlayan mevcut isale borularının sık sık arızalandığı ve bölgenin yaşanan arızalardan dolayı zaman zaman içme suyu sıkıntısı yaşadığını tespit ettik. Sürdürdüğümüz çalışma ile mevcut sorunu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Çalışmaların iki hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "İnşallah Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahallelerinde yaşanan su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Gerçekleştirdiğimiz her çalışma ile altyapı ağına bir ilmek daha atmış oluyoruz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edecek" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel